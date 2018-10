Lengerich. Rund 60 Interessierte, darunter auch der Landtagsabgeordnete Bernd-Carsten Hiebing, haben jetzt an einer Fahrradtour des CDU-Ortsverbandes Lengerich durch die Gemeinde teilgenommen. Dies haben die Christdemokraten mitgeteilt.

Im Laufe der Fahrt, die unter anderem durch das Wohnbaugebiet am Erlenweg führte, besichtigten die Teilnehmer das Unternehmen KS Innenausbau Küking & Scholz GmbH im Gewerbegebiet Foppenkamp. Bei den Führungen durch die Geschäftsführer Ralf Küking und Paul Scheper-Stuke erfuhren sie viele Details über das im Jahre 1996 gegründete und seit 2006 in Lengerich ansässige Unternehmen. Es stellt individuelle Laden- und Büroeinrichtungen insbesondere für Sportzentren, Arztpraxen und Gastronomiebetriebe her.



Im Anschluss an die Radtour informierten Bürgermeister Gerhard Wübbe und Samtgemeindebürgermeister Matthias Lühn in der Halle des Bauhofs der Gemeinde Lengerich über laufenden Projekte und Aktionen. „Ich freue mich immer wieder, nach Lengerich zu kommen.“, äußerte Hiebing seine Sympathie für diese bereits zum 20. Mal durchgeführte Fahrradtour und berichtete anschließend über die Landespolitik. Das abschließende Grillen nutzten die Teilnehmer zum gemütlichen Beisammensein und zur politischen Diskussion.