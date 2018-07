jma/pm Handrup. Zu einem Unfall mit drei Fahrzeugen ist es am Dienstagmorgen in Handrup gekommen. Ein 63-jähriger Mann wurde dabei verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Der Unfall hat sich laut Polizeiangaben am Dienstagmorgen auf der Fürstenauer Straße in Handrup ereignet.. Gegen kurz nach 9 Uhr überquerte ein Autofahrer mit seinem Jeep, aus Lengerich kommend, die Fürstenauer Straße. Dabei übersah er den in Richtung Haselünne fahrenden Mercedes des 63-jährigen Mannes aus Merzen.

Auto gegen Trecker geschleudert

Es kam zum Zusammenstoß. Der Mercedes wurde durch den Aufprall gegen einen wartenden Trecker geschleudert. Die beiden Autos und der Ackerschlepper wurden jeweils erheblich beschädigt. Der Mercedesfahrer wurde mit leichten Verletzungen vorsorglich ins Krankenhaus eingeliefert.