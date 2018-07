Wettrup. Ein Feuer hat am Donnerstagabend mehrere Ställe eines Pferdezuchtbetriebes in Wettrup (Samtgemeinde Lengerich) erfasst. Mittlerweile sind die Brandherde unter Kontrolle.

Der Brand ist an einem Stall an der Straße Moorhook ausgebrochen. Schnell griff das Feuer dann auf Strohballen und weitere Ställe über. 50 bis 60 Pferde wurden in Sicherheit gebracht. Die Rauchsäule war noch in großer Entfernung zu sehen.

Problematisch gestaltete sich die Versorgung mit Löschwasser. Über lange Leitungen wurde das Wasser zum Brandort transportiert. Bauern aus der Umgebung brachten zudem Wasser in Gülletanks für die Löscharbeiten.

„Die Situation ist sehr unübersichtlich“, sagte ein Polizist im Gespräch mit unserer Redaktion. Verletzte hat es nach bisherigen Informationen nicht gegeben.

Feuerwehren aus dem gesamten Umkreis waren vor Ort, um die Flammen zu löschen. Auch Polizei und Sanitäter waren im Einsatz. Die Brände sollen mittlerweile unter Kontrolle sein. Die Löscharbeiten dauern jedoch weiterhin an.