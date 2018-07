Wettrup. Ein Feuer hat am Donnerstagabend mehrere Ställe eines Pferdezuchtbetriebes in Wettrup (Samtgemeinde Lengerich) erfasst. Mittlerweile sind die Brandherde unter Kontrolle. Strohballen-Besitzer geht von Brandstiftung aus.

Zu einem Großbrand ist es an der Straße Moorhook gekommen. Strohballen hatten Feuer gefangen. Das Feuer breitete sich zunächst auf den Dachstuhl, im weiteren Verlauf auf das gesamte Gebäude aus. Auch Teile des angrenzenden Wohnhauses wurden durch die Flammen in Mitleidenschaft gezogen und stark beschädigt. Durch Funkenflug und die Trockenheit entstanden weitere Brandherde, so dass unter anderem eine Remise und ein Strohlager Feuer fingen. Zudem griff das Feuer auch auf eine Ackerfläche über.

Brandstifter unterwegs?

Die Feuerwehr wurde alarmiert. Knapp 300 Einsatzkräfte von insgesamt 19 Feuerwehren wurden alarmiert. Noch am Abend konnte das Feuer unter Kontrolle gebracht werden, die Löscharbeiten dauer noch an. Bereits am Donnerstagabend kam ein schlimmer Verdacht auf. Der Besitzer der abgebrannten Strohballen geht davon aus, dass sie absichtlich angesteckt worden sind. Ein Brandstifter seine Finger im Spiel hat. Er begründet es damit, dass bereits vier Wochen zuvor ebenfalls am frühen Abend Stroh „an zwei Ecken nacheinander gebrannt hat“. Seiner Aussage nach, seien es Reste aus dem vergangenen Jahr gewesen. Der Besitzer ist sauer: In den sozialen Netzwerken hat er nun einen Aufruf gestartet und bietet 2500 Euro denjenigen an, die zur Überführung des angeblichen Brandstifters führen.

Zwei Dutzend Landwirte bringen Güllefässer mit Wasser

Ob nun tatsächlich ein Brandstifter seine Finger im Spiel hat, muss die Polizei noch ermitteln. Sie hat die Ermittlungen aufgenommen. Laut Ines Kreimer, Sprecherin der Polizei Emsland/Grafschaft Bentheim, konnten am Donnerstag sämtliche Pferde konnten durch den Eigentümer sowie freiwillige Helfer gerettet werden. Nach Informationen dieser Zeitung waren es 50 bis 60 Tiere. Während die Pferde gerettet werden konnte, gestaltete sich Löschung des Pferdezuchtbetriebes schwierig. Problematisch war die Versorgung mit Löschwasser. Rund zwei Dutzend Landwirte sowie örtliche Speditionen brachten mit Wasser gefüllte Güllefässer und Silo-Auflieger zum Brandort. Genau dort hatte die Polizei mit Schaulustigen zu kämpfen, die die Arbeiten der Retter zusätzlich durch zugeparkte Anfahrtswege erschwerten.

Foto: Hermann Bojer





300 Einsatzkräfte vor Ort

Verletzt wurde bei dem Großbrand niemand. Ersten Erkenntnissen zur Folge beläuft sich der Gesamtschaden auf mehrere hunderttausend Euro, heißt es seitens der Polizei. Es waren rund zwölf Feuerwehren mit über 300 Einsatzkräften vor Ort eingesetzt. Das Deutsche Rote Kreuz war zur medizinischen Versorgung aber auch zur Verpflegung der vielen Kräfte eingebunden. Die Polizei Lingen hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.