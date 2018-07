Einen Daumen nach oben gibt es von den Kindern, die am Freitag an der Ferienpassaktion „Hunderallye“ in Bawinkel teilgenommen haben. Foto: Jessica Lehbrink

Bawinkel. Auf den Hund gekommen sind am neun Kinder in Bawinkel. Sie haben im Rahmen der Ferienpassaktion der Samtgemeinde Lengerich an einer Hunderallye an der Tierpraxis Jünemann teilgenommen – natürlich nicht ohne verschmuste Vierbeiner.