An der Kita St. Benedikt in Lengerich ist der Anbau für die neue Krippengruppe bereits fertiggestellt worden. Die Gruppe wird zum neuen Kitajahr 2018/19 den Betrieb aufnehmen. Foto: Petra Egbers

Lengerich. In der Kindergartenlandschaft in der Samtgemeinde Lengerich gibt es zum Kitajahr 2018/19 größere Veränderungen: Die neue Krippengruppe in Lengerich ist bereits eingerichtet, die neue Krippe in Langen wird in Kürze fertiggestellt und in Bawinkel darf zumindest vorübergehend eine weitere altersübergreifende Gruppe eingerichtet werden.