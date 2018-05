Zu drei Monaten Haft hat das Landgericht Osnabrück einen notorischen Schwarzfahrer verurteilt. Foto: Michael Gründel

Osnabrück. Als „völlig unglaubwürdig“ stempelte die Berufungskammer in Osnabrück die Behauptung eines wegen Leistungserschleichung verurteilten Mannes aus dem südlichen Emsland ab, Fremde seien mit seinem Personalausweis ohne Ticket in Zügen der Westfalenbahn gefahren. Der bereits in rund 30 Fällen als sogenannter Schwarzfahrer ertappte Angeklagte wird nun seine Haftstrafe von drei Monaten absitzen müssen.