Handrup. Michael Moss ist neuer Schützenkönig in Handrup. 2018 wird er gemeinsam mit seiner Frau Martina regieren.

Spannung pur herrschte beim diesjährigen Schützenfest in Handrup, neun Teilnehmer gab es im Stechen um die Königswürde. Der Vereinskommandeur Michael Moss entschied das Stechen für sich. Der Gemeindebrandmeister der Samtgemeinde Lengerich erwählte seine Ehefrau zur Königin. Vizekönig wurde Andreas Manemann, der Laura Feldker zur Vizekönigin erkor. Kinderkönigspaar wurde am Festsonntag Miriam Schulte Südhoff und Fynn Foppe.

Das Handruper Blasorchester sorgte an beiden Tagen für gute Stimmung. Die alljährliche Kollekte in der Schützenmesse für das Kinderhospiz Löwenherz in Syke erbrachte 520 Euro. Die Goldplakette errang Ulrich Kirchner, Silber ging an Felix Burrichter und Bronze an Wilfried Keuter.