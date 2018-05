Auto brennt in Lengerich vollständig aus MEC öffnen

Lengerich. In der Samtgemeinde Lengerich kam es am Donnerstagmorgen in Gersten zu einem Fahrzeugbrand. Das Fahrzeug brannte vollständig aus.