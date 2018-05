Lengerich. Neben der Backaktion am kommenden Pfingstmontag, 21. Mai, anlässlich des deutschlandweiten Mühlentages wird das Team von Ramings Mühle und dem Backhaus in Lengerich zwischen Juni und Oktober 2018 an fünf weiteren Tagen frisches Steinofen-Brot, Kaffee und Kuchen anbieten.

Die Termine sind an den Sonntagen am 3. Juni, am 1. Juli, am 5. August, am 2. September und am 7. Oktober. An diesen Tagen werden Ramings Mühle und das Backhaus in Lengerich für alle Interessierten zur Besichtigung geöffnet. Frisch gebackenes Steinofenbrot kann ab 10 Uhr gekauft werden und ab 14 Uhr werden Kaffee, Kuchen und Schnittchen angeboten – solange der Vorrat reicht.

Das Backhaus steht zudem für Feiern und standesamtliche Trauungen zur Verfügung. Nähere Infos bei Christa Duisen unter Tel. 05904/1249.