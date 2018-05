Bawinkel. Die 46-jährige Christiane Hüer aus Bawinkel ist nach einer Leukämieerkrankung schwer behindert. Neben der Krankheit macht ihr die Bürokratie zu schaffen.

Es war im Jahr 2010, als Christiane Hüer in Münster einen Staffelmarathon über eine Strecke von mehr als zehn Kilometern lief. Heute kann sich die 46-jährige Bawinkelerin nur dank ihres eisernen Willens mithilfe eines Rollators unter größter Anstrengung eine kurze Distanz fortbewegen. Was war passiert?

Alles beginnt mit einer fiebrigen Erkältung

Im Herbst 2010 beginnt alles mit einer fiebrigen Erkältung. In der Folge verschlechterte sich ihr Gesundheitszustand rapide. Sie musste ins Krankenhaus. Erst Wochen später war die niederschmetternde Diagnose gestellt: Leukämie. Nur eine Stammzellentransplantation konnte ihr Leben retten.

Stammzellen von der Schwester erhalten

Am 21. April 2011 war es soweit: In der Uniklinik Münster erhielt sie die Stammzellen ihrer Schwester Maria Honigfort. Hüer hatte Glück: Sie gesundete und konnte ihre Arbeit als Leiterin einer Hospizeinrichtung in Nordrhein-Westfalen wieder aufnehmen: „Vier Jahre und acht Monate wurden mir auf diese Weise geschenkt.“

Im Oktober folgt der Rückfall

Im Oktober 2015 folgte der Rückfall. Erneut musste sich die gelernte Krankenschwester zur Behandlung in die Uniklinik Münster begeben. Dank der Deutschen Knochenmarkspenderdatei war noch mal ein Spender gefunden worden. Am 4. Dezember 2015 erhielt sie die Stammzellen eines unbekannten Spenders. „Das Reanimationsbrett für eine eventuelle Wiederbelebung lag direkt daneben“, berichtet Hüer von der großen psychischen Belastung, die mit dem Eingriff verbunden war.

Erneut überlebt, aber einen hohen Preis bezahlt

Wieder überlebte die Bawinkelerin. Doch diesmal bezahlte sie einen hohen Preis: Die Beine versagen ihren Dienst, weil die Nerven in den Beinen durch die hoch dosierte Chemotherapie weitgehend zerstört sind. Sie wird nach der Entlassung aus dem Krankenhaus zum Pflegefall. „Ohne eine andere Person konnte ich nicht aufstehen und noch nicht einmal die einfachsten Dinge des Alltags bewältigen“, erzählt sie. „Wenn ich meine Eltern nicht gehabt hätte, wäre mir nur das Heim geblieben.“ Derzeit ist sie befristet berentet.

Nur in Pflegegrad 1 eingestuft

Trotz ihrer massiven Beeinträchtigungen stufte sie eine Mitarbeiterin des Medizinischen Dienstes nur in Pflegegrad 1 ein. Die Pflegekasse stellte in diesem Pflegegrad einen Entlastungsbetrag von 125 Euro pro Monat zur Verfügung. Eingesetzt werden kann dieser für Leistungen durch einen ambulanten Pflegedienst oder für anerkannte Angebote zur Unterstützung im Alltag. Doch im Emsland gibt es nach den Worten der 46-Jährigen keine für sie passenden Angebote.

Unterschiedliche Regelungen in den Bundesländern

Welche konkreten Angebote zur Unterstützung im Alltag zur Verfügung stehen, bestimmt das jeweilige Bundesland durch die Anerkennung der Angebote. Voraussetzung ist nach Darstellung der Barmer Ersatzkasse, bei der die 46-Jährige versichert ist, dass es Leistungserbringer gibt, die entsprechende Unterstützungen anerkennen lassen möchten.

Treffen in der Geschäftsstelle der Barmer-Ersatzkassein Lingen: (von links) Regionalgeschäftsführerin Kerstin Schwering, Christiane Hüer und Maria Honigfort mit ihrer achtjährigen Tochter Emma. Foto: Ludger Jungeblut





Mit privaten Diensten schlechte Erfahrungen gemacht

In Niedersachsen umfassen diese Angebote laut Barmer-Pflegekasse unter anderem Demenzcafés und Alzheimer-Selbsthilfegruppen, die Christiane Hüer verärgert zurückweist. Mit zwei privaten Diensten hat die 46-Jährige nach eigenen Worten schlechte Erfahrungen gemacht und die Zusammenarbeit beendet. Ein großer Pflegedienst habe sich bei ihr nie wieder zurückgemeldet. „Warum können mir die jetzt verfallenden Gelder nicht ausgezahlt werden, damit ich sie selbst für Betreuungsleistungen verwenden kann?“, fragt sie.

In Niedersachsen nicht möglich

Kerstin Schwering, Regionalgeschäftsführerin der Barmer in Lingen, kann die Bawinkelerin verstehen. „Eine Auszahlung der monatlich 125 Euro an die Betroffenen ist leider nicht möglich. In Niedersachsen besteht nur die Möglichkeit, die vom Land zugelassenen Anbieter zu nutzen. Andere Bundesländer, wie zum Beispiel Nordrhein-Westfalen, sehen auch eine Anerkennung von qualifizierten bürgerschaftlich engagierten Einzelpersonen durch die Pflegekassen unter bestimmten Voraussetzungen vor.“

„Nicht ausreichend kommuniziert“

Bei einem Treffen in der Barmer-Geschäftsstelle in Lingen, an der auch Schwerings Stellvertreterin Martina Susse teilnimmt, entschuldigt sich die Regionalgeschäftsführerin dafür, dass seitens der Krankenkasse mit Christiane Hüer nicht ausreichend kommuniziert worden sei: „Es ist nicht deutlich geworden, dass wir den Spielraum, den uns der gesetzliche Rahmen lässt, voll ausgeschöpft haben, um Ihnen zu helfen.“ Hüer hatte sich darüber geärgert, dass einige ärztliche und pflegerische Leistungen von der Kranken- beziehungsweise Pflegekasse nicht übernommen wurden. Schwering betonte, dass für sie kritische Kundenäußerungen einen hohen Stellenwert hätten. „Wenn etwas nicht so gelaufen ist, wie man es sich wünscht, kann man gegenüber jedem Barmer-Mitarbeiter die Beschwerde telefonisch, schriftlich oder persönlich äußern.“

Medizinischer Dienst soll erneut gesundheitlichen Zustand überprüfen

Auf Empfehlung von Schwering unterschrieb die Bawinklerin einen Antrag auf erneute Überprüfung ihres gesundheitlichen Zustands durch den Medizinischen Dienst und hofft darauf, Pflegegrad 2 zu bekommen. Nach dem zweistündigen Meinungsaustausch bedankte Hüer sich für das informative Gespräch: „Einiges konnte in diesem Gespräch geklärt werden.“

Unterstützerkreis

Begleitet wurde sie bei dem Termin von ihrer Schwester und deren achtjährige Tochter Emma. Christiane Hüer, die ledig ist, kann sich auf einen Unterstützerkreis und besonders auf ihre Familie sowie ihre Nichten und Neffen verlassen, auch wenn sich vermeintliche Freunde nach ihrer Krankheit zurückgezogen haben. Besonders stolz ist sie auf ihre Nichte Emma: „Es ist fabelhaft, wie oft mich Emma besucht und mich bei meinen Gehversuchen im Haus oder zum nahegelegenen Spielplatz unterstützt.“

Treffen mit Stammzellenspender geplant

Hüer freut sich auch auf die Begegnung mit dem 37-jährigen Familienvater Andre aus Münster. Bei ihm handelt es sich um den Spender, der seine Stammzellen 2015 für die lebensrettende Transplantation zur Verfügung stellte. „Es ist ein Geschenk, dass ich noch lebe.“