Bawinkel. Acht Frauen aus der Pfarreiengemeinschaft Lengerich-Bawinkel haben es sich zur Aufgabe gemacht, verwaisten Eltern in ihrer Trauer Trost zu spenden. Viele von ihnen haben selber die schmerzliche Erfahrung machen müssen, wie es ist, ein Kind durch eine Fehl- oder Totgeburt oder in jungen Jahren zu verlieren.

Bei Besuchen von betroffenen Eltern entstand oftmals der Wunsch, ihnen etwas an die Hand geben zu können, das vielleicht zu trösten vermag. „Wir haben im freien Handel nach passenden Büchern gesucht, aber nie etwas gefunden“, erzählt Bianca Revermann. „Entweder war es nicht auf Kinder gemünzt, oder es handelte sich eher um Ratgeber“, ergänzt Anke Schmidt.

Genau Letzteres sollte es aber nicht sein, was die Frauen ausgeben möchten. Weniger Ratschläge als vielmehr Trost möchten sie spenden. „Dadurch ist die Idee gewachsen, eine eigene Publikation aufzusetzen“, sagt Gemeindereferentin Agnes Buschermöhle. Inzwischen liegt eine recht umfangreiche Rohfassung von selbstverfassten Texten und Fotografien vor. „Zunächst haben alle sehr viel im Internet nach passenden Texten geschaut. Schnell wurde aber klar, dass allein aufgrund des Urheberrechts nur Selbstverfasstes und Selbstfotografiertes in Frage kam“, blickt Buschermöhle auf den beinahe zweijährigen Entstehungsprozess zurück.

Eigene Erfahrungen eingebracht

„Wo bist du jetzt? Schaust du mir zu? Wie siehst du aus? Es lässt mir keine Ruh…“ Diese Zeilen stammen von Renate Kallage. Es ist einer von vielen Texten, in denen die Betroffenen selbst ihre Erfahrungen einbringen. „Es sind Texte oder Gebete mit all der Klage und all dem Schmerz, den die Frauen empfunden haben. Wunderbare Texte, die aus tiefem Herzen kommen, sind hier entstanden“, betont die Gemeindereferentin nicht ohne Stolz auf ihre Gruppe. Wer mochte, durfte seinen Namen unter die Texte schreiben, wer nicht, veröffentlicht den Text anonym. Schmidt hat mit ihrer Kamera alle Friedhöfe der Pfarreiengemeinschaft Lengerich-Bawinkel bereist und hat jede Gemeinschaftsgrabstätte für Frühverstorbene fotografiert. Ihre Schwester Claudia Prekel gehört eigentlich nicht dem Kreis an. Sie hat sich aber bereit erklärt, die Gestaltung und den Satz des Büchleins vorzunehmen. „Es ist mehr als ein Heft, aber auch kein dickes Buch“, beschreibt sie das Vorhaben.

2000 Exemplare geplant

„Wir planen den Druck von 2000 Exemplaren. Das wird knapp 2000 Euro kosten“, schätzt sie. „Wir möchten es Betroffenen als Geschenk überreichen“, betont Kallage. Gern würde die Gruppe die Büchlein auch Krankenhäusern und weiteren interessierten Gruppen und Multiplikatoren zur Verfügung stellen. Was nun noch fehlt, ist ein Sponsor. „Die 2000 Euro haben wir nicht“, gibt Buschermöhle offen zu und fügt hinzu „Wir würden uns freuen, wenn sich Unterstützer für das Projekt finden“.

Weitere Infos: Agnes Buschermöhle, E-Mail Buschermoehle@alexanderbote.de, Tel. 05963/940216.