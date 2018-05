Handrup. Die Grundschule Handrup feiert am Sonntag, 17. Juni 2018, ab 10.30 Uhr ein großes Schulfest, das alle vier Jahre stattfindet. Dieses Mal dreht sich alles um die Bildung der vergangenen 200 Jahre.

Seit 200 Jahren, so sagt es der Chronist, gibt es in Handrup ein Schulgebäude, in das nahezu täglich viele Menschen gehen. In einer Pressemitteilung der Schule heißt es: „Jeden prägt das Aufeinandertreffen dieser Menschen -- der eine mehr, der andere weniger. So steht die Grundschule Handrup, die am jetzigen Standort seit 1997 steht, symbolisch für 200 Jahre der Begegnung.“

Ein Stück gemeinsamen Lebens miteinander gehen

Seit 200 Jahren begegnen sich in der Schule Menschen, die gemeinsam arbeiten, lernen, sich entwickeln, Freundschaften knüpfen, Konflikte miteinander austragen, lachen, weinen, Entdeckungen machen, Projekte entwickeln... ein Stück gemeinsamen Lebens miteinander gehen: Es sind in erster Linie Schüler, Eltern und Lehrer.

Jedes Zeitzeugnis ist kostbar

Aber wie war es vor 200 Jahren und was hat sich seitdem verändert? Jedes Zeitzeugnis – ob Erinnerung, Gedicht oder Anekdote – sowie jedes Bild aus der damaligen Zeit ist kostbar. Neue Beiträge ergänzen das Bild und machen die Schulgeschichte – auch wenn manche Daten und Fakten abweichen mögen – greifbarer und persönlicher.

Schüler lernen alte Kochrezepte kennen

200 Jahre Schule in Handrup: Zur Vorbereitung auf dieses Fest, beschäftigen sich die Schülerinnen und Schüler mit Spielen der vergangenen 200 Jahre und mit Schule, wie sie früher war. Sie werden alte Kochrezepte kennen lernen und plattdeutsche Lieder singen und sich mit Märchen beschäftigen.

Ausstellung des Traditions- und Heimatvereins

Der Traditions- und Heimatverein der Gemeinde Handrup wird zu diesem Anlass eine Ausstellung in ihren Räumen vorbereiten, die die Geschichte der Schule und späteren Grundschule Handrup darstellt.

In der Schule werden die verfügbaren Jahrgangsbilder ausgestellt sein.

