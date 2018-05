Wettrup. Die Feuerwehr Wettrup lädt ein zu ihrem Sommerfest. Am Pfingstsonntag gibt es die 68. Auflage der traditionellen Veranstaltung. Auf dem Programm stehen ab 14 Uhr Kinderbelustigung, eine Verlosung und vieles mehr.

Ob Kistenrutsche, Hüpfburg, Wettbaggern, Kaffee und Kuchen, laut Feuerwehr ist rund um das Gemeinde- und Feuerwehrhaus in Wettrup für jeden ist etwas dabei. Den Höhepunkt des Tages bildet der Magier Tony Zyrus mit seiner Bühnenshow . Tony Zyrus liest Gedanken und lässt Illusionen direkt in den Händen der Gäste entstehen.

Zivilschutz

Das Thema des Zivilschutzes und der Feuerwehr kommt auch nicht zu kurz. So wird das THW Lingen seine Ausrüstung und Möglichkeiten zeigen und die neu aufgestellte CBRN Gruppe der Feuerwehr Bawinkel (ehemals ABC-Zug) zeigt sich zum ersten Mal der Öffentlichkeit. Mit dem Umbau des ehemaligen LF8 und dem Verkauf des OPA der Feuerwehr Wettrup ist deren Fahrzeugpark nun auch komplett „erneuert“ und kann an diesem Tag angesehen werden. Bei Fragen stehen an allen Stationen die freiwilligen Helfer gerne zur Verfügung.

Laien-Defibrillator

Bei der Verlosung lockt der Feuerwehr zufolge als Hauptpreis ein LED-Fernseher. Die Erlöse aus dem Sommerfest dienen der Bezahlung von Ausrüstungen, die nicht zum Standard der Feuerwehren gehören. So unterhält die Feuerwehr Wettrup unter anderem seit Jahren einen Laien-Defibrillator, welcher im Notfall jederzeit zugänglich am Feuerwehrhaus angebracht ist und zusätzlich über einen automatischen Notruf verfügt.

Infos online

Weitere Informationen zum Fest und über die Feuerwehr Wettrup unter www.feuerwehr-wettrup.de.