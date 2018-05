Bawinkel. Wie geht es mit dem Bawinkeler Karnevalsumzug weiter? Darüber haben jetzt über 100 Freunde des närrischen Treibens auf Einladung des Karnevalclubs „De Spaßmakers ut Bawinkel“ diskutiert. Grund dafür waren von Polizei und Behörden angekündigte deutlich strengere Auflagen für den Umzug 2019.

Otto Giese, Vorsitzender der Spaßmakers, bedankte sich bei allen Gruppen, über 90 an der Zahl, die um Umzug 2018 teilgenommen hatten, sowie bei den Bawinkeler Unternehmen, die den Karneval im Ort großzügig und unkompliziert unterstützen würden. Zugleich schilderte er die Probleme, die beim 19. Umzug aufgetreten sind: Übermäßiger Alkoholgenuss:„Da kann ich teilweise nicht mehr von Genuss sprechen“, sagte Giese. Glasscherben auf den Straßen: „Bei der ehemaligen Gaststätte Platzhirsch lag die ganze Straße voll.“ Leute, die zwischen 18 und 20 Uhr in die Festzelte am Marktplatz drängten, obwohl diese bereits voll waren. Warnposten neben den großen Motivwagen, die wegen des eigenen Alkoholkonsums laut Giese „für sich selbst die größte Gefahr waren“. Überlaute Musik und Tröten, die im Ernstfall eine Kommunikation der Rettungskräfte verhindert hätten. Gefahrenquelle B213: Wenn nach dem Umzug die Sperrung der durch den Ort führenden Bundesstraße aufgehoben wird, würden Betrunkene über die Straße torkeln.

Sicherheitskonzept überarbeiten

Die Konsequenz: Bei einem Treffen am 13. März 2018 mit Polizei, Vertretern der Samtgemeinde Lengerich als Ordnungsbehörde und des Jugendamtes des Landkreises Emsland sowie der Polizei seien die Spaßmakers aufgefordert worden, ihr Sicherheitskonzept für den Umzug zu überarbeiten. So wie bislang werde der Umzug von den Behörden nicht mehr genehmigt. Eine der noch nicht feststehenden Auflagen machte Giese deutlich: „Die Polizei hat angekündigt, eine Hundertschaft einzusetzen. Im Gegenzug müssten die Spaßmakers den Personaleinsatz eines privaten Sicherheitsdienstes, 2018 seien es zehn Mitarbeiter gewesen, anpassen.

Auflagen müssen finanziell machbar sein

„Die Auflagen müssen finanziell auch machbar sein“, erklärte Giese. Die Kosten für die Straßenreinigung, die Verkehrstechnik (Ausschilderung der Umleitungen) und die Unterstützung durch das DRK seien in den letzten Jahren stetig gestiegen, stellte Giese die finanzielle Belastung des Karnevalclubs dar. Aus dem Kreis der Versammlungsteilnehmer kamen viele unterschiedliche Vorschläge, um der Situation Herr zu werden: Die Anzahl der zuletzt 1600 Teilnehmer in Gruppen und auf Wagen zu reduzieren, den Zugweg zu verkürzen, Eintritt auf den Festzelten zu nehmen, und unter 18-Jährige dort keinen Zutritt zu gewähren, sind nur einige davon.

Kritische Anmerkungen

Das sich die Probleme nicht ganz so einfach lösen lassen, machten dann aber kritische Anmerkungen deutlich: „Wo bleiben die Leute, wenn wir sie nicht auf die Zelte lassen? Dann machen sie im Ort Randale“, merkte beispielsweise Hubert Schulten vom Vorstand der Spaßmakers an. Bei einer Verkürzung des Zugweges würden sich die geschätzt bis zu 15.000 Zuschauer auf noch engerem Raum drängeln, meinte ein Teilnehmer der Versammlung. Einig waren sich alle, darunter auch Karnevalisten aus Baccum und Emsbüren, die seit Jahren am Umzug in Bawinkel teilnehmen, über zwei Dinge, wie eine Abstimmung ergab: Erstens soll es auch 2019 wieder einen Karnevalsumzug in Bawinkel geben. Zweitens müsse die Polizei ihre Präsenz dort deutlich erhöhen. „Beim SV Meppen sind bei jedem Spiel Hundertschaften, die der Verein nicht bezahlen muss. Dann können die auch kostenlos kommen, wenn einmal im Jahr 15.000 Menschen in Bawinkel sind“, sagte ein Teilnehmer der Versammlung.

Erkenntnisse in weiteres Gespräch einbringen

Giese fasste den Diskussionsabend zusammen: „Er hat etwas gebracht, weil wir um einige Erkenntnisse reicher geworden sind.“ Diese müssten jetzt im Vorstand der Spaßmakers diskutiert und in ein noch nicht terminiertes weiteres Treffen mit den Vertretern von Polizei und Behörden eingebracht werden. Eines sei jedoch klar: „Wenn es auch 2019 einen Karnevalsumzug in Bawinkel geben soll, haben wir keine Alternative, als die Auflagen zu erfüllen.“