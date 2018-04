Den kirchlichen Segen erteilte Pater Christoph Kübler, assistiert von Werner Kuper, Vorsitzender des Heimat- und Traditionsvereins Gersten. Foto: Heinz Krüssel

Gersten. „För us is dat vandage nen feinen Dag: usen Anbau is ferrig un sall inweiht wern.“ Mit diesen Worten hat sich Werner Kuper, Vorsitzender des Heimat- und Traditionsvereins Gersten, über die Erweiterung des Backhauses gefreut.