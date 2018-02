Am liebsten inmitten der ihr anvertrauten Kinder: Annemarie Elfers ist nach mehr als 23 Jahren als Leiterin der Kindertagesstätte St. Marien Bawinkel herzlich und mit viel Wertschätzung in den Ruhestand verabschiedet worden. Foto: Anne Bremenkamp

Bawinkel „Du hast uns Kinder unentwegt behütet und sehr gut gepflegt. Und hatten wir mal Sorgen, dann warst Du da an jedem Morgen“: 138 Mädchen und Jungen der Kindertagesstätte St. Marien in Bawinkel verabschiedeten mit einem von viel Herzlichkeit geprägten Fest „ihre“ langjährige Leiterin Annemarie Elfers in den Ruhestand - oder, wie es ein kleiner Naseweis so schön ausdrückte - in das Kindernaturschutzgebiet.