Im Garten von Karin und Josef Rammert haben die drei Kinder Matilda, Johannes und Luisa eine ganz besondere Ernte erlebt. Der Redaktion hat die Familie aus Renkenberge auf Nachfrage hin zwei Fotos zur Verfügung gestellt. Sie zeigen den kuriosen Karottenzopf und die Kinder im Garten.

Matilda, Johannes und Luisa bei der Karottenernte Foto: Karin Rammert

Die Karotten hatte ihr Vater Josef Rammert im Hochbeet ausgesät. Das sei ein Corona-Projekt gewesen, erzählt Karin Rammert. Geerntet werden bei der Familie aus Renkenberge außerdem Kartoffeln, Rote Beete, Petersilie, Rosenkohl und Kürbis. Einen solch außergewöhnlichen Fund wie diesen hatte sie bislang aber noch nicht.

Haben Sie ebenfalls eine Kuriosität in ihrem Garten oder in der Natur entdeckt und möchten sie mit uns teilen? Dann schicken Sie ihr Leserfoto gerne bis zum 15. Oktober an die E-Mail-Adresse redaktion@ems-zeitung.de