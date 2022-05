Wilderei in Sustrum: Totes Reh auf Dorfstraße gefunden. FOTO: David Inderlied/dpa Tier hatte Einschussloch Wilderei in Sustrum: Totes Reh auf Dorfstraße gefunden Von Harry de Winter | 10.05.2022, 11:12 Uhr

Zu einer möglichen Jagdwilderei ist am Freitag in Sustrum in der Samtgemeinde Lathen gekommen. Ein totes Reh wurde mit Schussverletzungen auf der Dorfstraße gefunden.