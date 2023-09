Das Repertoire der Kapelle reicht weit über die klassische Marschmusik und kirchliche Lieder hinaus, hatte darin aber ihre Anfänge. Bereits im Herbst 1922 fanden sich einige Musikinteressierte zusammen, um zu musizieren. „Instrumente waren zu der Zeit rar, also startete man Haussammlungen“, weiß der Vorsitzende Ulrich Funke.

Als dann 1923 die Kolpingfamilie Lathen gegründet wurde, schlossen sich die Musiker ihr an und tragen seitdem den Namen Kolpingkapelle. „Die Anfänge waren sehr überschaubar“, berichtet Funke. In den 1920er und 1930er Jahren konzentrierte sich die Kapelle zunächst auf Marschmusik und kirchliche Auftritte. Während des Krieges jedoch ruhte die Arbeit der Musiker und schaffte es erst Ende der 1950er Jahre wieder richtig auf die Füße.

Seit 1996 besteht das Repertoire der Kolpingkapelle auch aus Rock, Pop und moderner Musik. Dieses geben sie – wie hier im Jahre 1999 – unter anderem beim Schützenfest in Lathen zum Besten. Foto: Kolpingkapelle Lathen

Auch unter der Leitung von Dirigent Hubert Westerhoff aus Lathen, der die Kapelle von 1965 bis 1995 führte, stand vor allem Kirchen- und Marschmusik auf dem Plan. „Er hat aus der Kapelle richtig was gemacht“, lobt der Vorsitzende das Wirken von Westerhoff, der auch nach seiner Zeit als Dirigent bis 1998 noch aktives Mitglied war und erst kürzlich verstarb. Ihr Können durfte die Kapelle sogar beim Papstbesuch in Osnabrück im Jahr 1980 präsentieren.

Tubaspieler vergisst Zahnprothese vor Auftritt

Besonders gerne erinnert sich Funke aber an einen Auftritt der Musiker Anfang der 1980er Jahre bei der Neueröffnung eines Blumengeschäftes, welches von Lathen nach Unna in Nordrhein-Westfalen zog: Mit dem Bus ging es morgens um 6 Uhr los. Der Tubaspieler wurde sogar persönlich zu Hause abgeholt, weil er verschlafen hatte. „Wir waren schon zehn Kilometer von Lathen entfernt. Auf einmal sprang er auf, ging zum Busfahrer und sagte ihm, wir müssen anhalten, er hätte seine Zahnprothese zu Hause vergessen – und das ganze sagte er auf plattdeutsch“, erzählt der Vorsitzende.

Obwohl der Bus also noch einmal umdrehen musste, kamen die Musiker pünktlich in Unna an. „Wir hatten Spaß ohne Ende und haben das ganze Wochenende noch darüber gelacht. Wir reden sogar heute noch darüber“, sagt Funke.

Aktive Jugendabteilung sorgt für steten Nachwuchs

1996 fand schließlich ein Generations- und damit auch ein Genrewechsel in der Kolpingkapelle statt: Seither wurde das Repertoire auf Rock, Pop und moderne Musik erweitert. „Von Udo Jürgens bis Adele ist alles dabei“, sagt der Vorsitzende. „Das ist das Erfolgsrezept, auch junge Leute für die Kapelle zu gewinnen. Man muss sich der Zeit stellen.“

„Wir haben eine gesunde Mischung aus Jung und Alt.“ Ulrich Funke Vereinsvorsitzender

Auch heute noch reiche die Altersspanne von 16 bis 66 Jahre, knapp die Hälfte der 30 Musiker in der Hauptkapelle seien unter 25 Jahre alt. „Wir haben eine gesunde Mischung aus Jung und Alt, die ergänzen sich super. Die Harmonie ist einmalig“, freut sich Funke.

Neben der klassischen Schützenfestsaison stehen auch kirchliche Auftritte, sowie Ständchen zu Jubiläen auf dem jährlichen Terminplan der Kapelle. Foto: Kolpingkapelle Lathen

Dass der Kapelle der Nachwuchs nicht ausgeht, sei aber auch das Ergebnis der aktiven Jugendabteilung: Alle drei Jahre wird in Eigenregie die Ausbildung neuer Musiker organisiert. „Ansonsten könnte so ein Verein nicht 100 Jahre existieren“, weiß Funke, der selbst im zarten Alter von acht Jahren damit gestartet war. Sein Großvater, einer der Gründer der Kolpingkapelle, hatte ihm auch gleich ein Tenorhorn geschenkt. Inzwischen ist der heute 57-Jährige seit 49 Jahren aktives Mitglied und seit mehr als 30 Jahren als Vorsitzender verantwortlich.

Feier mit Jubiläumskonzert und Festball

Das 100-jährige Bestehen der Kolpingkapelle soll mit einem Konzert am Freitag, 22. September 2023, um 19.30 Uhr im Markt 7 gefeiert werden. „Für viele ist es das erste große Konzert“, weiß er. Präsentiert werden an diesem Abend neben modernen Pop-Stücken auch Märsche, Polka-Hits und vieles mehr unter der Leitung von Dirigent Ludger Dinklage.

Am Tag darauf, 23. September, wird mit einem Festball ab 19.30 Uhr das gemeinsame Jubiläum mit der Kolpingfamilie zelebriert. Für Musik sorgt an diesem Abend die Partyband „No Tabu“. Karten gibt es im Vorverkauf für 5 Euro bei Schreibwaren Stubben in Lathen. Karten an der Abendkasse sind nicht erhältlich.