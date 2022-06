Hintergrund ist, dass die Schleuse Hilter ebenso wie die in Düthe/Fresenburg saniert werden soll. In Hilter muss nach Angaben des Ersten Samtgemeinderates Hans Albers zudem die alte Schleusenbrücke entfernt und weiter nördlich eine neue errichtet werden. Dies sei vor allem deshalb notwendig, um die Ver- und Entsorgung der Bewohner auf der „Hilter-Insel“ zwischen dem alten Emsarm und dem Dortmund-Ems-Kanal (DEK) zu gewährleisten. Dort befinden sich einige Häuser und zwei für den Tourismus der Gemeinde wichtige Ferien- bzw. Reiterhöfe. Albers: „Die alte Brücke hat nur eine maximale Tragfähigkeit von 12 Tonnen und ist ganz schön in die Jahre gekommen.“ Ein Neubau und die Grundsanierung der Schleuse seien unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten unverzichtbar. „Wir brauchen den DEK als intakte Schifffahrtstraße.“

In der letzten Ratssitzung hatte Albers darauf hingewiesen, dass die Gemeinde Lathen es vom Grundsatz her sehr begrüße, dass in Hilter mehrere Gebäude als schutzwürdig angesehen werden. Es handelt sich dabei um zwei Gulfhöfe, die alten Schleusenwärterwohnungen, die Kapellenschule und die Hofkapelle (Heiligenhäuschen).

Erhalt der Identität

Gegen deren Einstufung als schützenswerte Denkmale sei nichts einzuwenden. So sei die Schule im Rahmender Dorferneuerung in den 90er-Jahren komplett saniert worden und ein echtes Schmuckstück. Albers: „Wir sehen den Denkmalschutz als öffentliche Aufgabe, als wichtigen Beitrag zum Erhalt der Identität unserer Gemeinde.“

Bei der Schleusenanlage könne es jedoch zu Konflikten bei der Abwägung zwischen den wirtschaftlichen Belangen und den Anliegen des Denkmalschutzes kommen. Die Gemeinde habe dem Landesamt die Bedenken im April mitgeteilt, so Albers. In der Antwort aus Hannover heißt es, das Landesamt bleibe bei seiner Einschätzung. Recherchen unter anderem zur Baugeschichte hätten den „aufgekommenen Denkmalsverdacht bestätigt“, wie Albers aus dem Schreiben zitiert.

Dieser „Verdacht“ ist dem Wasser- und Schifffahrtsamt (WSA) in Meppen nicht neu. Die Schleusen Düthe und Hilter fallen in den Zuständigkeitsbereich der Bundesbehörde. Amtsleiter Holger Giest sagte auf Anfrage, dass auch bei vorherigen Projekten wie etwa in Herbrum mit den Denkmalschützern kooperiert worden sei. „Der Entwurf für die in Hilter anstehenden Arbeiten ist vor rund anderthalb Jahren mit dem Landesamt grob abgestimmt worden, eine weitere Prüfung der Angelegenheit steht im September an.“ Als Bauherr und Eigentümer der Anlage sei der Bund, in diesem Fall vertreten durch das WSA, verpflichtet, das Erscheinungsbild der als Denkmal eingestuften Schleusen zu erhalten. Dies allerdings nur „im Rahmen der finanziellen Leistungsfähigkeit“. „Wir müssen uns an dem orientieren, was wirtschaftlich und technisch machbar ist“, so Giest. Diese Abwägung sei bisher immer im Einvernehmen mit dem Landesamt in Hannover gelungen, und das werde auch diesmal klappen. Der WSA-Leiter sieht die geplanten Baumaßnahmen „nicht gefährdet“.

Ein Sprecher der Landesbehörde bestätigte auf Anfrage, dass der Denkmalschutz generell in Abstimmung mit dem Bauherrn so weit wie möglich in die Planungen einfließe. Dabei würden wirtschaftliche Aspekte aber berücksichtigt. Ohne Kompromisse gehe es nicht.