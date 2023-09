Transrapid: Wie er ins Emsland kam und warum er es stets schwer hatte

Jetzt auf Play klicken und die erste Folge hören!

Am 22. September 2006 gibt es im Emsland einen gewaltigen Knall. Mit 162 km/h prallt der Transrapid auf ein Wartungsfahrzeug, das versehentlich nicht von der Strecke rangiert worden ist. 23 Menschen sterben.

Große Hoffnung für eine Mobilitätswende

Die größte Katastrophe im Emsland seit dem Zweiten Weltkrieg läutet das Ende eines milliardenschweren Projekts ein, das lange als große Hoffnung für eine Mobilitätswende galt, aber nie wirklich in Fahrt kam. Und doch ist die Geschichte des Transrapid noch nicht zu Ende. Wer ihn auf das Unglück reduziert, das allein auf menschliches Versagen zurückzuführen ist, greift ohnehin viel zu kurz. Die Teststrecke im Emsland steht weiterhin. Und es gibt Menschen, die den Traum von Transrapid nicht aufgeben.

Der Podcast „Transrapid – Vom Wunderwerk zur Tragödie“ bringt die Geschichte der Magnetschwebebahn näher. Dafür hat NOZ-Redakteur Gerd Schade mit Menschen gesprochen, die den Weg des Transrapid im Emsland begleitet, das Unglück miterlebt, aber auch neue Visionen entwickelt haben.

Der erste ist Hermann Bröring. In der ersten Podcast-Folge wollen wir mit dem Ehrenlandrat des Landkreises Emsland herausfinden, was alles vor der Katastrophe mit dem Transrapid passiert ist. Wie er ins Emsland kam und wie ihm von Anfang an immer auch Skepsis begleitete.

