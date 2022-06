FOTO: Archiv up-down up-down Default Bild Tourismusausschuss des Landkreises Emsland bringt Förderung von vier Bauprojekten auf den Weg 170000 Euro für Ausbau kultureller Zentren Von Tim Gallandi | 25.02.2011, 15:40 Uhr

Die Weichen für den weiteren Ausbau von Heimathäusern und Kulturzentren zwischen Groß Hesepe und Salzbergen hat jetzt der Ausschuss für Kultur und Tourismus des Landkreises Emsland gestellt. In der Sitzung im Bürgerhaus Alte Schule in Niederlangen wurde außerdem beschlossen, die Arbeit des Emsländischen Heimatbunds in Sögel und des Theaterpädagogischen Zentrums (TPZ) in Lingen finanziell zu unterstützen.