An zwei Wänden einer Brücke in Lathen konnte sich Tobias Meyer künstlerisch austoben. Foto: Kristina Roispich up-down up-down Logo NEO Nach Ärger über Schmierereien Tobias Meyer erstellt Graffiti in Lathen – und zwar ganz legal Von Kristina Roispich | 08.09.2022, 14:33 Uhr

Das, was in vielen Großstädten quasi schon zum Stadtbild gehört, wird für die Gemeinde Lathen auch immer mehr zum Problem: An verschiedenen Ecken des Ortes zieren nicht gerade schöne Graffiti Wände oder Bushaltestellen. Ein Profi-Sprayer hat sich nun einen dieser Schandflecke vorgeknöpft und mit einem neuen Bild verschönert – ganz legal.