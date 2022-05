Symbolfoto: Ein steinerner und betonierter Garten in NRW, ähnlich dem in Niederlangen. FOTO: Symbolfoto: imago images / Manngold Verkaufsanzeige erregt Aufsehen Steingarten in Niederlangen verstößt gegen Bauordnung Von Susanne Risius-Hartwig | 09.05.2022, 11:39 Uhr

„Pflegeleichter Garten“, heißt es in der Kleinanzeigen-App. Ein Makler aus dem Emsland preist einen Bungalow in Niederlangen an. Fotos offenbaren: Abgesehen von einigen Kübelpflanzen grünt an dieser Immobilie nichts was den Namen „Garten“ verdient hätte. Das ist in Niedersachsen nicht erlaubt. Und jetzt?