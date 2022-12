Meter für Meter bewegte sich die Kolonne mit dem riesigen Brückenteil die L53 entlang in Richtung Niederlangen. Foto: Kristina Roispich up-down up-down Vom Lathener Hafen in den Industriepark So lief der Transport der Meckerbrücke zu Schmees & Lühn nach Niederlangen Von Kristina Roispich | 02.12.2022, 15:24 Uhr

Per Schwerlasttransport ging es für die Lingener Meckerbrücke am späten Donnerstagabend über die L53 nach Niederlangen in den Industriepark zu Schmees & Lühn. Dort wird das Bauwerk auch erst einmal ein paar Monate bleiben.