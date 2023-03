Paul Determann wurde in diesem Jahr für 60 Jahre Mitgliedschaft im SV Eintracht Neulangen geehrt. Foto: Britta Kothe up-down up-down Vereinsgeschichte geprägt „Urgestein“ Paul Determann begleitet den SV Eintracht Neulangen seit 60 Jahren Von Britta Kothe und Kim Goldenstein | 02.03.2023, 15:08 Uhr

1962 wurde der SV Eintracht Neulangen (SVEN) gegründet. Von Beginn an spielt der heute 83-jährige Paul Determann Fußball in dem Verein, der seinen Sitz in Niederlangen-Siedlung hat. Das Gründungsmitglied bleibt dem SVEN über 60 Jahre lang treu.