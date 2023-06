Bei dem Unfall an der Sögeler Straße wurden die beiden Autofahrerinnen verletzt, eine davon schwer. Symbolfoto: dpa up-down up-down L53 wieder frei Schwerverletzte bei Unfall in Lathen: Autos stoßen frontal zusammen Von Philip Jesse | 29.06.2023, 17:17 Uhr | Update vor 30 Min.

Bei einem Unfall an der Sögeler Straße (L53) in Lathen wurde am Donnerstagnachmittag eine Frau schwer verletzt. Zwei Fahrzeuge waren frontal zusammengeprallt. Polizei und Rettungskräfte mussten die Landesstraße 53 zunächst komplett sperren. Inzwischen fließt der Verkehr wieder.