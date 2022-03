Weil eine 21-Jährige in ihrem Fahrzeug eingeklemmt wurde, musste die Feuerwehr in Renkenberge schweres hydraulisches Gerät einsetzen. FOTO: NWM-TV Frau lebensgefährlich verletzt Schwerer Unfall auf Wahner Straße in Lathen-Renkenberge Von Daniel Gonzalez-Tepper | 21.03.2022, 15:58 Uhr | Update vor 5 Min.

Auf der Wahner Straße in Lathen-Renkenberge hat sich am Montagnachmittag ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Die Straße bleibt bis in den Abend hinein für die Unfallaufnahme gesperrt.