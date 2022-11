Rund 13 Millionen Euro hat der Neubau in Niederlangen gekostet. Foto: Schmees & Lühn up-down up-down Neue Produktionsstätte bezogen Schmees & Lühn fertigt jetzt XXL-Brückenteile in Niederlangen Von Kristina Roispich | 27.11.2022, 10:34 Uhr

Nach knapp einem Jahr Bauzeit hat das Fresenburger Unternehmen Schmees & Lühn seine neue Produktionshalle in Niederlangen bezogen. Hier sollen künftig riesige Brückenteile gefertigt werden. Das nächste Projekt steht bereits in Lingen an.