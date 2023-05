Aus der Luftperspektive wird das Ausmaß der Meckerbrücke im Verhältnis zu den Hallen von Schmees & Lühn in Niederlangen deutlich. Foto: Schmees & Lühn up-down up-down Bei Schmees & Lühn in Niederlangen Sanierung abgeschlossen: Meckerbrücke wartet auf Rücktransport nach Lingen Von Britta Kothe | 28.05.2023, 10:19 Uhr

Seit knapp sechs Monaten ist die Meckerbrücke aus Lingen zur Sanierung bei der Firma „Schmees & Lühn“ in Niederlangen. Die Arbeiten sind nun abgeschlossen und es steht der Rücktransport an. Der Einbau soll in der kommenden Woche erfolgen.