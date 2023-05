Die Meckerbrücke ist im Lathener Hafen für die nächste Etappe auf ein Binnenschiff verladen worden. Foto: Britta Kothe up-down up-down Auf dem Weg nach Lingen Nach Schwertransport: Lingener Meckerbrücke in Lathen auf Schiff verladen Von Britta Kothe | 31.05.2023, 14:07 Uhr

Die Meckerbrücke befindet sich auf dem Rücktransport nach Lingen. Die erste Etappe ist geschafft und die sanierte Brücke hat ihren Weg per Lkw von der Stahlbaufirma „Schmees & Lühn“ in Niederlangen nach Lathen geschafft. Von dort geht es weiter per Binnenschiff über den Dortmund-Ems-Kanal.