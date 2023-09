Größen und Newcomer treten regelmäßig vor dem großen „Q“ im „Quatsch Comedy Club“ auf. Bekannt geworden ist der Club spätestens mit den berühmten TV-Aufzeichnungen, die auf RTL ausgestrahlt wurden.

In der „Live Show“ begegnet dem Publikum nun auch in Lathen am Sonntag, 29. Oktober, um 19 Uhr im Veranstaltungssaal Markt 7, ein Spaß-Quartett von vier unterschiedlichen Club-Comedians und einem Moderator. „Comedy-Legenden und Newcomer geben sich hier das Mikro in die Hand“, heißt es in der Ankündigung.

Verschiedene Stile und jede Menge Humor im Gepäck

Die Künstler, die die Zuschauer an diesem Abend zum Lachen bringen wollen, sind:

Johannes Flöck:

Johannes Flöck führt durch den Abend.

Cüneyt Akan:

Gymmick:

Lennard Rosar:

Lennard Rosar.

Vera Deckers:

Vera Deckers.

Jeder dieser Künstler bringt laut Ankündigung seinen einzigartigen Stil und jede Menge Humor mit sich.

Karten für die Veranstaltung sind ab sofort für 35 Euro online unter markt7-lathen.de, sowie in der Touristinfo in Lathen erhältlich.