Transrapid: Was Menschen an der Technologie weiter fasziniert

Dass dies auch nicht geschieht, haben sich einige Menschen auf die Fahne geschrieben. Zwei von ihnen begegnen wir in der vierten Folge unseres Podcasts „Transrapid – Vom Wunderwerk zur Tragödie“ und wollen wissen: Was fasziniert sie so sehr an einer vorgeblich gescheiterten Technologie?

Antworten auf diese Frage liefert Norbert Holtermann. Er ist mit dem Transrapid nicht nur aufgewachsen, sondern heute auch Bürgermeister seiner Heimatgemeinde Lathen, die ja auch Heimat des Transrapid ist. Außerdem hat er maßgeblich dafür gesorgt, dass im November 2021 der Förderverein Transrapid Emsland aus der Taufe gehoben wurde.

Lathen vom „Lost-Place-Image befreien

Erklärte Ziele des Vereins, dessen Vorsitzender ebenfalls Holtermann sind: Technologie, Magnetzüge und andere Exponate erhalten, die Erinnerung an den Transrapid pflegen und Lathen in diesem Punkt von einem „Lost-Place“-Image befreien.

Die bisherige Arbeit gibt Holtermann und seinen ehrenamtlichen Mitstreitern im Verein recht. Im Sommer 2022 eröffneten sie erstmals das Besucherzentrum an der Hermann-Kemper-Straße wieder. Die Resonanz war von Anfang enorm und ist anhaltend groß. Wie der stellvertretende Vereinsvorsitzende Ansgar Schlüter erst kürzlich berichtete, strömen an den Wochenenden mehrere Hundert Gäste ins Besucherzentrum.

Besondere Anziehungskraft übt der TR07 vor dem Zentrum aus, durch den Besucher in Gruppen geführt werden. Hier arbeitet der Verein seit geraumer Zeit daran, diesen so zu präparieren, dass er nicht länger ungeschützt Wind und Wetter ausgesetzt ist. Unter anderem gibt es Überlegungen, den Zug zu überdachen.

David Harder: Kein Tag ohne Transrapid

Zu den großen Transrapid-Enthusiasten gehört David Harder. Bei dem jungen Mann aus Meppen vergeht nach eigenem Bekunden kein Tag, an dem ihn die Faszination gedanklich nicht fesselt. Woher diese Begeisterung kommt und wie er sie auslebt, erzählt Harder ebenfalls in unserem Podcast.

In Folge vier kommt außerdem noch einmal der Urenkel des Transrapid-Erfinders Hermann Kemper zu Wort. Seine Familie hat den letzten deutschen Prototypen des Transrapid ersteigert.

