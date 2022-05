60 Tonnen LNG passen in den Tank, der seit wenigen Wochen im Industriepark an der A31 installiert ist. FOTO: Kristina Müller Lkw voll tanken in Niederlangen Erste LNG-Tankstelle im Emsland in Betrieb genommen Von Kristina Müller | 05.05.2022, 06:12 Uhr

Auf dem Gelände von Spediteur Hans de Boer im Industriepark an der A31 in Niederlangen konnten Lkw bislang mit herkömmlichem Diesel betankt werden. Seit wenigen Wochen ist dort nun auch eine LNG-Tankstelle in Betrieb - die erste im gesamten Emsland.