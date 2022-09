Seit sieben Jahren ist Mark Saalmann Betriebsleiter bei „Kaiserzander“ in Niederlangen. Doch noch immer wird viel an der Fischaufzucht geforscht. Foto: Kristina Roispich up-down up-down Einblick in die Produktion Nachhaltige Fischzucht: Bei „Kaiserzander“ in Niederlangen wird Natur simuliert Von Kristina Roispich | 12.09.2022, 05:45 Uhr

Pro Kopf werden in Deutschland 14,4 Kilo Fisch im Jahr gegessen. Um das abzudecken werden mehr Fische gefangen als der Natur gut tut. Ein Unternehmen in Niederlangen will das ändern und zieht Zander auf nachhaltig in Aquakultur auf – mit viel Pionierarbeit.