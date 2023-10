Besuch im Kraftwerk Energiewende: Immer mehr Menschen in Lathen wollen Nahwärme Von Gerd Schade | 09.10.2023, 11:49 Uhr Blick in den Kessel: Bei bis zu 1000 Grad Celsius wird das klein gehäckselte Holz aus der Landschaftspflege im Lathener Kraftwerk verbrannt. Foto: Gerd Schade up-down up-down

Wie sich die Zeiten ändern: Jahrelang stand es immer wieder in der Kritik, heute wären gerne mehr Menschen an das Nahwärmenetz in Lathen angeschlossen. Ein Besuch im Kraftwerk.