In der Ratssitzung am Donnerstag, 28. September 2023, ab 18.10 Uhr im Rathaus sollen nach Angaben der Verwaltung einzelne Standortvorschläge vorgestellt und diskutiert sowie gegebenenfalls um weitere ergänzt werden. So steht es in der Vorlage für die Sitzung.

Zunächst Standort an Niederlangener Straße bevorzugt

Zunächst hatten sich Rat und Verwaltung auf eine Fläche an der Niederlangener Straße festgelegt. Das sei aus touristischen und marketingtechnischen Aspekten der geeignetste Standort, hatte Bürgermeister Norbert Holtermann (CDU) seinerzeit auf Anfrage unserer Redaktion erklärt. Holtermann ist auch Initiator, Gründungsmitglied und Vorsitzender des Fördervereins Transrapid Emsland.

Bei einem Teil von deren Mitgliedern, auch aus dem Vorstand, stieß die Standortwahl auf Unverständnis. Sie sprachen sich für einen Platz nahe der Transrapid-Versuchsanlage und dem vom Verein im Sommer 2022 wiedereröffneten Besucherzentrum aus. Die Mitglieder des Fördervereins haben sich der Aufbereitung, Pflege und Ausstellung von Transrapid-Exponaten sowie Magnetzug-Sektionen verschrieben.

Wie es in der Vorlage für die anstehende Ratssitzung heißt, „sind im Rahmen der damaligen Diskussion wie auch noch in der Zwischenzeit weitere Potenzialflächen ins Gespräch gebracht worden, die für eine künftige Ausstellung des Transrapid-Exponats infrage kämen“.

Beim TR08 handelt es sich um den Unglückszug von 2006

Bei dem „Exponat“ handelt es sich um eine Sektion des TR08, der am 22. September 2006 verunglückte. 23 Menschen starben. Der Teil des Magnetzuges befindet sich im Besitz der Betreibergesellschaft IABG. Sie beziehungsweise deren Tochtergesellschaft Intis, die auf der früheren Transrapid-Versuchsanlage zur Elektromobilität forscht, wolle der Gemeinde die Sektion „übereignen“.

Der Zug könne unter anderem als „außerschulischer Lernort“ beispielsweise für die Lathener Erna-de-Vries-Schule sowie als Café genutzt werden, hatte es bislang geheißen. Dessen über die Jahre von der Witterung gezeichneten Sektionen stehen derzeit auf einem Abstellgleis auf dem Intis-Betriebsgelände.

Im Rahmen des Projektes hatte sich der Gemeinderat im Dezember 2022 auch für eine Machbarkeitsstudie ausgesprochen. Nun soll aber erst über einen geeigneten Standort entschieden werden. Und das finanzielle Budget für die Studie solle dann „eher für detaillierte Untersuchungen und Planungen eines konkret geeigneten Standortes verwendet werden“.