Mehr als Visionen: Welche Zukunft die Technologie des Transrapid hat

Die Suche nach einer Antwort auf diese Frage führt nach Schanghai. Dort ist das gelungen, was in Deutschland scheiterte: Der Transrapid pendelt mehrfach täglich zwischen dem Flughafen Pudong und einem Messezentrum – und das schon seit mehr als 20 Jahren.

Ingenieur Hans-Gerd Runde glaubt weiter an die Technologie

Wie es dazu kam, erläutert Ingenieur Hans-Gerd Runde. Er hat sowohl im Emsland als auch in Schanghai an der Entwicklung des Transrapid mitgewirkt. Runde erklärt auch, warum er weiter an die Technologie glaubt. Damit steht der Ingenieur nicht allein.

Ein Unternehmen, das mit der Magnetschwebetechnologie den Nahverkehr und den Gütertransport neu denken will, ist die Firmengruppe Max Bögl. Auch sie hat im Übrigen am Transrapid mitgearbeitet. Wie sich das Bögl-Transportsystemn TSB davon unterscheidet, beschreibt Andreas Rau, Teamleiter für das Produktmanagement.

Probebetrieb für den „Hyperloop“ im Emsland?

An der Hochschule Emden/Leer wird derweil an einer Weiterentwicklung geforscht, bei deren Erprobung auch die frühere Transrapid-Teststrecke im Emsland möglicherwiese reaktiviert wird. Das Stichwort heißt „Hyperloop“. Was es damit auf sich hat, erläutert Prof. Dr. Walter Neu.

Mit den Möglichkeiten neuer Formen klimaneutraler Mobilität auf Basis von Magnetschwebebahntechnologie endet die Reise dieses Podcasts – zumindest vorerst.

