Mit Dr. Inga Cloppenburg (links) hat Hausarzt Dr. Klaus Schneckenberger Unterstützung in seiner Praxis gefunden. Über die Verstärkung freuen sich auch seine Mitarbeiterinnen. Foto: Kristina Roispich up-down up-down Neue Hausärztin in Lathen Dr. Klaus Schneckenberger hat sich Verstärkung in seine Praxis geholt Von Kristina Roispich | 26.10.2022, 12:03 Uhr

Seit Anfang Oktober gibt es eine neue Hausärztin in Lathen: Dr. Inga Cloppenburg unterstützt Dr. Klaus Schneckenberger in seiner Praxis am Eschring. Er erklärt, warum er diese Entlastung dringend brauchte.