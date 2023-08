Feuerwehr löscht Brand Lathen: Mähdrescher in Renkenberge brennt und verursacht Feldbrand Von Nadine Sieker | 11.08.2023, 19:46 Uhr | Update vor 17 Min. Am Freitagabend ist in Renkenberge ein Mähdrescher in Brand geraten, der sich auch auf das Feld ausbreitete. Foto: NWM-TV up-down up-down

In Renkenberge in der Samtgemeinde Lathen musste die Feuerwehr am Freitagabend einen Mähdrescher löschen, der in Brand geraten war. Die Ursache ist bislang unklar.