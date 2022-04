Symbolfoto: Michael Hehmann FOTO: Archiv Lathen: Einbruch in Tankstelle Zigaretten im Wert von 5000 Euro gestohlen 15.07.2013, 13:23 Uhr

In der Nacht von Samstag auf Sonntag haben unbekannte Täter aus einer Tankstelle an der Sögeler Straße in Lathen Zigaretten im Wert von fast 5000 Euro gestohlen.