Ortsbrandmeister Thomas Rensen ist vom Neuzugang im Fuhrpark der Feuerwehr begeistert. Foto: Kristina Roispich up-down up-down Ausgestattet mit modernster Technik Lathen: Das steckt alles im neuen Feuerwehrfahrzeug drin Von Kristina Roispich | 28.03.2023, 06:19 Uhr

Die Lathener Ortsfeuerwehr hat nach drei Jahren Wartezeit ihr neues Fahrzeug bekommen, ein sogenanntes Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF). Wir haben mal einen Blick hineingeworfen, was dort alles an Bord ist und was das Fahrzeug kann.