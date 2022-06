Mit dem Gütesiegel „nimbus“ hat der Niedersächsische Musikverband die Kooperative der Grund- und Hauptschule mit der Kolpingkapelle Lathen ausgezeichnet. Im Bild (von links): Karl-Heinz Weber, Astrid Brinker, Leonhard Moß, Aloys Grba, Frank Schmitz, Ulrich Funke und Ernst Neuhäuser. FOTO: Willy Rave up-down up-down Landesverband ehrt Schulzentrum und Kolpingkapelle mit dem Gütesiegel „nimbus“ In Lathen ist jede Menge Musik drin Von Willi Rave | 15.03.2012, 17:46 Uhr

Mit der Verleihung des Gütesiegels „nimbus“ für Schulen und Vereine, die sich in Zusammenarbeit in herausragender Weise um die instrumentale Bildung an Blas- und Schlaginstrumenten verdient machen, hat der Niedersächsische Musikverband als einzige Kooperative im Bereich Emsland-Grafschaft Bentheim die Grund- und Oberschule Lathen geehrt.