Das 1936 errichtete ehemalige Wohn- und Geschäftshaus hat die Gemeinde nach Angaben von Pfarrer Francis Sanjeevi Mitte vergangenen Jahres erworben. Seitdem stand es weitgehend leer. „Die Bausubstanz ist in Ordnung, aber es sind umfassende Sanierungsarbeiten notwendig“, so der Geistliche, der seit Oktober 2010 für die 4018 registrierten Katholiken in Lathen zuständig ist. Die Kosten für die Baumaßnahmen beziffert Sanjeevi auf rund 585000 Euro. Dazu kommen noch einmal 50000 Euro für den Neubau eines Jugend-Pavillons auf demselben Grundstück an der Kirchstraße 14. Dort steht zurzeit ein Backsteinbau, der abgerissen werden soll. Abgerundet wird das Projekt Gemeindezentrum St. Vitus mit der energetischen Sanierung des Borromäushauses und der Bücherei hinter dem Pastorat. Die Gesamtsumme der Investitionen beläuft sich auf 655000 Euro. Sanjeevi hofft auf finanzielle Unterstützung seitens der politischen Gemeinde und des Landkreises Emsland. Förderanträge in Höhe von zusammen 160000 Euro sind bereits gestellt. Der Pfarrer und seine Mitstreiter vom Kirchenvorstand, Adelheid Thünemann, Heinz Niehaus und Hermann Eiken, hoffen auf einen baldigen, positiven Bescheid. Die Restsumme für die Baumaßnahmen werden sich die St.-Vitus-Gemeinde und das Bistum Osnabrück teilen.