Mit dem gespendeten Bus machen sich am Sonntagmorgen etwa 1000 Weihnachtspakete auf den Weg in die Ukraine. Foto: Britta Kothe up-down up-down Schuhkartonaktion in Lathen Mit gespendetem Bus: „Helping Hands“ bringt Weihnachtspakete zur Ukraine und | 03.12.2022, 07:26 Uhr Von Britta Kothe Insa Pölking | 03.12.2022, 07:26 Uhr

Am Montag sollen Menschen in der Ukraine zahlreiche Pakete der Schuhkartonaktion erreichen. „Helping Hands“ aus Lathen bringt diese bis an die Grenze. Für den Transport wurde ein Bus gespendet.