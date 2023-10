Griechisches Restaurant in Lathen Darum konnte das „Jamas“ noch keine offizielle Eröffnung feiern Von Max Brägelmann | 17.10.2023, 11:19 Uhr Mit seinem neuen Lokal „Jamas“ setzt Petritis Charalampos die Tradition der griechischen Restaurants in den Räumen der Bahnhofsstraße 28 in Lathen fort. Foto: Max Brägelmann up-down up-down

Aller guten Griechen sind drei: Mit Petritis Charalampos und seinem Lokal „Jamas“ ist das inzwischen dritte griechische Restaurant in die Räume an der Bahnhofstraße in Lathen gezogen. Gefeiert werden konnte die Eröffnung bisher jedoch nicht.