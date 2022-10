Kohne referierte zum Thema „Einmischen, mitmischen, aufmischen – Frauen fit für die Kommunalpolitik machen“. Nach den Worten der Gleichstellungsbeauftragten sind Frauen auf kommunaler Ebene nur in geringer Zahl in politischen Gremien vertreten. Allein im Kreistag seien von 66 Mandatsträgern lediglich 11 weiblich. Zum Vergleich: Auf Landesebene sind Kohne zufolge 25 Prozent der Mandatsträger weiblich und auf Bundesebene 32 Prozent. „Wie wollen mehr Frauen für die politische Arbeit in den Räten gewinnen. Auch die Wirtschaft kann und will nicht ohne Frauen existieren“, betonte Kohne.

Gleichstellungsbeauftragte arbeiten als Interessenvertreter für Frauen und Männer innerhalb und außerhalb der kommunalen Verwaltungen, um Benachteiligungen in allen Bereichen abzubauen und die Geschlechtergerechtigkeit zu fördern. Sie bieten Hilfe und Unterstützung bei Gleichstellungsproblemen an. Darüber hinaus halten sie Kontakt zu Frauenverbänden, Institutionen und Beratungsstellen, zu Unternehmen und Gewerkschaften, zu schulischen und kirchlichen Einrichtungen. Oftmals steht die Vereinbarkeit von Familie und Beruf im Vordergrund. Im Emsland gibt es laut Kohne 20 Gleichstellungsbeauftragte.