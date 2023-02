Zu einem Einsatz in Sustrum rückte die Feuerwehr am Mittwochabend aus. Symbolfoto: Lino Mirgeler/dpa up-down up-down Gefahr durch Gasflaschen Garage in Sustrum in Flammen: Übergreifen auf Stall kann verhindert werden Von Anna Niere | 01.02.2023, 19:52 Uhr | Update vor 1 Std.

Am Mittwochabend gerät eine Garage in Sustrum in Brand. Das Übergreifen des Feuers auf den angrenzenden Stall konnte verhindert werden.