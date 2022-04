Bei einem Verkehrsunfall in Sustrum wurde ein Fußgänger von einem Pkw erfasst und schwer verletzt. FOTO: Michael Gstettenbauer via www.imago-images.de Pkw-Fahrer kann nicht mehr bremsen Fußgänger bei Unfall in Sustrum schwer verletzt Von Caroline Theiling | 30.04.2022, 14:15 Uhr

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Samstag in der Mittagszeit in Sustrum. Ein Fußgänger wurde von einem Pkw erfasst und schwer verletzt.